Atentados terroristas en el primer día de presidencia de Abelardo De la Espriella en Colombia

Dos atentados calificados como “terroristas” ocurrieron este sábado 8 de agosto, primer día de la presidencia de Abelardo De la Espriella, en Colombia y dejaron muertos y personas heridas.

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¿Cómo fueron los atentados terroristas en Colombia?

Subestación de San Roque

Uno de los atentados ocurrió en el norte de Colombia, exactamente contra la subestación de San Roque, en Curumaní, departamento de Cesar, y acabó con la vida de Rodelo Canchila, subteniente de la Policía.

El ataque ocurrió pasada la madrugada, en el norte de Colombia, a través de drones explosivos y aunque Rodelo Canchila en un primer momento fue reportado como lesionado, terminó sucumbiendo a las heridas

A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo De la Espriella, señaló que este crimen no quedará impune y los responsables serán encontrados y enfrentarán todos el peso de la ley. “Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos”.

Lamento profundamente el asesinato del subintendente Rodelo Canchila, quien entregó su vida en cumplimiento del deber, defendiendo a los colombianos.



Expreso mi solidaridad y mis condolencias a su familia, a sus compañeros y a toda la Policía Nacional.



Este crimen no quedará… https://t.co/1A5ZumlmEg — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

Coche bomba en vía Panamericana

El segundo atentado terrorista ocurrió contra la infraestructura del proyecto Popayán, Santander de Quilichao, en el Cauca, y dejó dos personas heridas. De acuerdo con los primeros reportes, un coche bomba explotó en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, considerada como una de las vías más importantes del suroeste del país.

Elsa Noguera, ministra de Transporte, rechazó el atentado terrorista en la vía Panamericana y aseguró que a los criminales les debe quedar claro desde el primer día que Colombia no se va a arrodillar ante la violencia.

Rechazo el atentado terrorista contra la infraestructura del proyecto Popayán, Santander de Quilichao, en el Cauca.



A los terroristas les debe quedar claro desde el primer día: Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan… pic.twitter.com/tOgyOyazvV — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 8, 2026

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