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Trump anuncia fecha de firma de acuerdo para el fin a la guerra con Irán; estrecho de Ormuz será reabierto “para todos”
/Internacional/Video

Donald Trump pactará un acuerdo con Irán para asegurar el Estrecho de Ormuz

El expresidente Donald Trump firmará acuerdo con Irán enfocado en alcanzar una paz sostenible y garantizar el libre tránsito en el estratégico Estrecho de Ormuz.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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