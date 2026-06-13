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Trump anuncia fecha de firma de acuerdo para el fin a la guerra con Irán; estrecho de Ormuz será reabierto “para todos”
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Internacional
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Video
Donald Trump pactará un acuerdo con Irán para asegurar el Estrecho de Ormuz
El expresidente Donald Trump firmará acuerdo con Irán enfocado en alcanzar una paz sostenible y garantizar el libre tránsito en el estratégico Estrecho de Ormuz.
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Publicado
13/06/2026
🕐
21:15
Por:
Adriana Juárez Miranda
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