En un choque producido entre una miniván de pasajeros y un tráiler en el sur de Perú dejó como saldo 13 personas fallecidas, de acuerdo con información de autoridades locales.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado 8 de agosto en una zona rural del distrito de Pallpata, en la provincia de Espinar, región de Cusco.

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Aumentan muertes por choque en Perú

En un inicio, se había indicado que eran 9 las personas fallecidas; sin embargo, la emisora estatal Radio Nacional confirmó el aumento a 13 personas que perdieron la vida en este choque ocurrido en Perú.

La misma emisora informó que los cuerpos de las víctimas ya fueron trasladados a la morgue de la provincia de Espinar; además, cuatro personas heridas fueron llevadas a hospitales de Arequipa.

Medios locales informaron la muerte del chófer de la miniván, identificado como Raúl Huamaní Enríquez de 36 años. Entre los fallecidos se encontraban:

Siente mujeres

Tres hombres

Dos menores de edad (uno murió en el hospital)

Autoridades compartieron detalles sobre la miniván que chocó en Perú

Carlos Guizado, jefe de Seguridad Interna de la Región Policial Cusco, informó que la miniván partió desde la localidad de Challhuahuacho y se dirigía hacia la ciudad de Arequipa.

Guizado agregó que el vehículo se estrelló contra la parte posterior del tráiler, el cual se había detenido en la vía luego de aparentes fallas mecánicas; la Policía detuvo al conductor.

El jefe de Seguridad señaló que el chófer había colocado conos de seguridad para alertar a los automovilistas y realizaba señales con una linterna para, precisamente, evitar algún percance.

Sin embargo; Carlos Guizado aseguró que las investigaciones del accidente continuarán y comentó que uno de los causantes de este choque pudo haber sido el exceso de velocidad.

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