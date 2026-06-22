Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, anunció su renuncia entre sollozos y señaló que actualmente su partido (Partido Laborista) se pregunta si él es el adecuado para liderarlos de cara a las siguientes elecciones generales

“He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado. Cada decisión que tomé ha sido anteponiendo al país que amo, por eso renunciará como líder del Partido Laborista”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo habrá nuevas candidaturas en Reino Unido?

Keir Starmer solicitará al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario con la apertura de las candidaturas el 9 de julio y un término antes del receso de verano. Afirmó que en caso de que haya una contienda electoral esto garantizará que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre.

¿Qué factores influyeron en la renuncia de Keir Starmer?

En 2024, Keir Starmer logró una de las mayores victorias electorales de la historia británica y llegó al poder con liderazgo, firme y seguro, sin embargo, su popularidad se desplomó rápidamente luego del aumento del costo de vida en Reino Unido, la tensión con Estados Unidos y las luchas internas en su partido.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la renuncia de Keir Starmer?

Antes de que Keir Starmer anunciara su renuncia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya había adelantado su salida, ya que “fracasó estrepitosamente en dos temas importantes: inmigración y energía”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.