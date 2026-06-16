El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, anunció que el Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y tomará medidas sobre la comunicación en chats de juegos con desconocidos.

La medida del gobierno, cuyo objetivo es proteger a los niños de los peligros en línea, sigue a la adoptada en 2025 por Australia, primer país del mundo en introducir una prohibición de este tipo.

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Los tres pilares de la restricción: ¿Qué aplicaciones quedan fuera?

Se espera que las redes afectadas sean, en principio, las mismas diez que en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

En un anuncio en la residencia oficial del 10 de Downing Street, Starmer dijo que la prohibición supone “un momento importante” para el Reino Unido y aseguró que se trata de “la decisión correcta” y que “la mayoría de los padres la recibirán con agrado”.

El jefe del gobierno británico aseguró que la decisión no ha sido tomada a la ligera y que se ha tenido en cuenta la preocupación de los padres sobre el acceso de los menores a estas redes.

Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema. Lo único que siempre he querido para mis hijos, con la mano en el corazón, es que sean felices y estén seguros, y creo que eso es lo que cualquier padre desea, pero ahora me pregunto: ‘¿De verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos? — señaló.

“¿De verdad creemos que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Creo que ni siquiera necesito responder a esas preguntas, ¿verdad?. Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos. Las redes sociales están haciendo infelices a los niños", añadió.

El blindaje técnico: ¿Cómo planean vigilar a los usuarios?

El primer ministro admitió que la medida no será fácil ya que algunas empresas tecnológicas quieren hacer creer que las redes sociales son “inmutables, parte de un orden casi natural”.

Pero el Reino Unido debe resistir ese argumento porque tiene “la capacidad de decisión”, puntualizó.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

La medida, que deberá ser aprobada por el Parlamento, donde los laboristas tienen mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes (baja), se decidió pocos meses después de que concluyera una consulta pública sobre la prohibición, que recibió más de 100 mil respuestas, entre ellas de padres y jóvenes.

Según esa consulta, el 90% de los padres que respondieron apoyaron una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales por considerar que los riesgos de las redes sociales superan a los beneficios.

El gobierno británico planea exigir a las plataformas que verifiquen la edad de los usuarios mediante sistemas de control robustos, como el escaneo de documentos de identidad o el uso de biometría facial.

Asimismo, se “estudiará la implantación de toques de queda nocturnos y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos para los menores de 18 años”.

Los menores tampoco podrán utilizar ‘chatbots’ basados en inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol.

El impacto global: ¿Podría replicarse esta ley en México?

En América Latina, no hay ningún país que haya impuesto una prohibición general de redes sociales para menores, pero sí hay iniciativas, proyectos de ley o normas de protección digital infantil en algunos países.

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