“Es turno de Cuba”: Trump habla sobre una operación militar en contra de la isla

Donald Trump declaró que “es el turno de Cuba” durante una extensa entrevista con Axios y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, planea acciones ante la crisis en la isla.

El presidente indicó que podrían llevar a cabo en Cuba una operación similar a la que realizó en Venezuela.

“Posiblemente, es posible”, respondió sobre la desplegar una acción contra la isla.

“Estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo. Venezuela está relativamente cerca y Cuba es como un juego de niños”, dijo.

Cuba aprueba medidas económicas mientras crisis se agrava

En tanto crecen las amenazas, los legisladores cubanos aprobaron por unanimidad reformas radicales, respaldadas por el Partido Comunista y el exlíder Raúl Castro, que privatizarían una vasta parte de la economía socialista.

Se trata de un intento por sobrevivir a las severas sanciones estadounidenses.

Si se implementaran tal como fueron aprobadas, estas medidas representarían un giro importante hacia una economía de mercado.

Se propone transformar las empresas estatales en empresas comerciales privadas; además permitirían a los bancos privados entrar en el sector financiero cubano , antes dominado por el Estado.

Cuba permitirá la venta de propiedades a extranjeros

Según una presentación televisada ante los legisladores , también permitirían la “venta de propiedades estatales a personas jurídicas y físicas nacionales y extranjeras, incluidos los cubanos que residen en el extranjero”.

El paquete de medidas se presentó en un momento en que Cuba enfrentaba una fuerte presión económica debido a las sanciones estadounidenses.

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