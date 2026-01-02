“El silencio sísmico” de la falla de San Andrés y los riegos para tres estados en México

El término “silencio sísmico” —o seismic gaps en inglés—ha ganado relevancia en los últimos meses al asociarse con la falla de San Andrés, uno de los sistemas geológicos más importantes de América del Norte.

Aunque la expresión puede sugerir inactividad, en realidad describe un fenómeno opuesto: una larga ausencia de grandes terremotos en un segmento específico de la falla, lo que implica acumulación de energía tectónica.

¿Qué es el "silencio sísmico"? Según especialistas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) explica que el silencio sísmico ocurre cuando una falla permanece bloqueada durante décadas o siglos, impidiendo el deslizamiento natural entre placas tectónicas.

En el caso de la falla de San Andrés , este comportamiento se observa principalmente en su sección sur, donde no se ha registrado un terremoto mayor desde 1857, año del sismo de Fort Tejón, considerado uno de los más intensos en la historia de California.

¿Por qué preocupa este fenómeno?

La falla de San Andrés marca el límite entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana, que se desplazan continuamente. Cuando ese movimiento no se libera mediante sismos frecuentes, la tensión se incrementa en profundidad.

De acuerdo con estudios geológicos, el tiempo transcurrido desde el último gran evento supera el promedio histórico de recurrencia, lo que ha llevado a los científicos a considerar esta zona como una de las más propensas a generar un sismo de gran magnitud en el futuro.

Aunque no existe forma de predecir cuándo ocurrirá un terremoto, el concepto de silencio sísmico es clave para evaluar el riesgo, ya que no significa calma, sino una etapa previa a una posible liberación abrupta de energía.

Impacto potencial en México

Si se produjera un sismo fuerte en la falla de San Andrés, México no quedaría completamente al margen, especialmente en el noroeste del país. Tres estados serían los más expuestos a sentir sus efectos:



Baja California cercanía con la falla y a la presencia de sistemas geológicos relacionados, como la falla Imperial y la de Mexicali. Ciudades fronterizas podrían experimentar sacudidas intensas

como la falla Imperial y la de Mexicali. Ciudades fronterizas podrían experimentar sacudidas intensas Sonora , donde podrían registrarse movimientos perceptibles de intensidad moderada

donde podrían Sinaloa sentir vibraciones leves a moderadas

En contraste, regiones del centro y sur de México no enfrentarían afectaciones directas, ya que su actividad sísmica está vinculada principalmente a la subducción del Pacífico mexicano.

Así se vivió el sismo de 6.5 en adn Noticias

Fort Tejón, el sismo que cimbró California

El terremoto de Fort Tejón , ocurrido el 9 de enero de 1857, es considerado uno de los sismos más fuertes en la historia de California y el último gran evento registrado en la sección sur de la falla de San Andrés.

Tuvo una magnitud estimada de 7.8 a 7.9, rompió más de 300 kilómetros de la falla y provocó importantes daños en asentamientos de la época, además de modificar el paisaje con grietas y desplazamientos visibles del terreno.

Aunque el número de víctimas fue relativamente bajo debido a la escasa población, el sismo se convirtió en un referente científico, ya que desde entonces esa porción de la falla no ha vuelto a liberar energía mediante un terremoto de gran magnitud.

