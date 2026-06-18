El mexicano Abraham Hermosillo es el presunto “cabecilla” del fallido atentado terrorista organizado para perpetrarse contra el espectáculo de la UFC, con motivo del cumpleaños número 80 de Donald Trump, en la Casa Blanca.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el mexicano y otros cuatro co-conspiradores fueron arrestados durante el fin de semana, en Ohio, Missouri y California.

🚨 #AlertaADN | Mexicano cae por presunto complot contra la Casa Blanca 🇺🇸



Abraham Hermosillo Álvarez fue detenido en Estados Unidos, acusado de participar en un presunto plan para atacar el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.



Según las autoridades, el complot incluía… pic.twitter.com/bUuPGXNi1q — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 18, 2026

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¿Qué se sabe del mexicano acusado del atentado fallido en la Casa Blanca?

Abraham Hermosillo es un inmigrante mexicano indocumentado que permaneció en el país “más tiempo del permitido” con una visa de visitante B2. Habría sido el responsable de planificar, organizar y dirigir el ataque.

En un grupo de chat cifrado detalló cómo se llevaría a cabo el atentado, incluyendo el uso de francotiradores y drones. Tuvo que haber salido de Estados Unidos en 2001, pero se le otorgó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2014.

¿Qué cargos enfrenta Abraham Hermosillo?

Abraham Hermosillo, quien usaba el alias de “Shepherd”, y sus cómplices ahora enfrentan cargos federales por conspiración para cometer actos de violencia en las instalaciones de la Casa Blanca y tras la planeación del atentado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención en su contra.

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