VIDEO: Helicópteros chocan mientras combatían un incendio forestal en Grecia

Dos personas murieron después de que dos helicópteros chocaran mientras trataban de extinguir un incendio forestal que se propagaba rápidamente al oeste de Atenas, Grecia.

Los fuertes vientos empujaban las llamas hacia el interior de la región de Atenas, lo que puso en alerta a las autoridades y derivó en evacuaciones.

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¿Cómo fue el choque de helicópteros en Grecia?

Al tratar de combatir el fuerte incendio, dos helicópteros colisionaron cerca de la zona de Psatha y los hechos quedaron grabados.

Las graves imágenes demostraron el empeño que se ponía para evitar que las llamas siguieran avanzando y proteger así a los habitantes más cercanos.

En las imágenes se puede observar cómo los helicópteros sobrevuelan en una misma dirección y debido a que no mantienen la distancia adecuada terminan chocando.

🔴 Two Bell 214ST firefighting helicopters collided mid-air while battling a major forest fire in the Psatha area, west of Athens, Greece, triggering a search and rescue operation.



✈️ Aircraft involved: One helicopter was Bell 214ST N511EV (serial 28105, built in 1982), while… pic.twitter.com/Jwd3qpLAfj — FL360aero (@fl360aero) August 2, 2026

Incendios forestales en Grecia

Grecia está pasando por una situación “extremadamente difícil” por los incendios, señaló el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, al mencionar las condiciones meteorológicas “extremas” y vientos que alcanzan los 100 kilómetros por hora.

“Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa”, dijo.

Asimismo, ofreció sus condolencias por el trágico accidente en el que se vieron involucrados los dos helicópteros. Afirmó que la pérdida del coordinador griego y del piloto danés “nos llena de tristeza”.

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