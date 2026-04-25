Evacuan a Trump por tiroteo en cena de corresponsales en Casa Blanca

Donald Trump y su esposa tuvieron que ser evacuados de una cena en la Casa Blanca por la amenaza de un tirador.

Donald Trump y su esposa tuvieron que ser evacuados de una cena en la Casa Blanca por la amenaza de un tirador. | Jonathan Ernst/REUTERS

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del gabinete del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado irrumpió en el Salón de Baile, lo que hizo que de inmediato los asistentes se tiraran al suelo para resguardarse.

El Servicio Secreto estadunidense informó que se detuvo a un sospechoso.

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