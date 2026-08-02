Incendio de ferry con más de 200 pasajeros a bordo; se reportan muertos y desaparecidos | VIDEO

Al menos cinco personas murieron y 41 permanecen en calidad de desaparecidas, luego del incendio de un ferry frente a la isla de Madura, en Indonesia; cifras con base en un comunicado la agencia de búsqueda y rescate de la nación.

El ferry transportaba a 271 pasajeros y tripulantes, de los cuales más de 200 han sido rescatados, según mostraron los datos de la agencia durante la tarde de hoy domingo, hora local. El navío se dirigía desde la localidad de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con rumbo a la ciudad de Makassar, en el sur de Sulawesi.

Indonesia ferry fire LATEST Updates



The cause of the fire was not immediately known.



Authorities said passengers and cargo were being transferred to rescue vessels.



As of 11.20am local time, about 40 people remained on board the ferry while evacuation efforts continued.… pic.twitter.com/HkeTNmLXL8 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) August 2, 2026

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¿Qué pasó durante el incendio del ferry en Indonesia?

De acuerdo con las autoridades del archipiélago del sudeste asiático, el fuego se propagó rápidamente por el ferry mientras navegaba por aguas entre Surabaya y Makassar; ante la emergencia, varios pasajeros se lanzaron al mar, en su intento por escapar de las llamas.

Cabe decir que las operaciones de rescate movilizaron al menos a seis embarcaciones, cuyos tripulantes lograron poner a salvo a decenas de personas que permanecían en el agua; sin embaego, las causas del siniestró aún no han sido determinadas y las investigaciones continúan.

🇮🇩‼️🚨 PEOPLE JUMP OFF BURNING FERRY



An Indonesian ferry caught fire, trapping passengers. Many jumped off the burning vessel in fear.



- 5 died

- 41 are missing, search and rescue ongoing

- 225 were rescued by nearby vessels



The ferry KM Mutiara Sentosa 2 caught fire off… pic.twitter.com/L2xW62EJ0Z — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 2, 2026





VIDEO: Incendio de ferry deja decenas de desaparecidos

Los servicios de emergencias trabajan intensamemte en un operativo para localizar a las personas desaparecidas después de que un ferry se incendiara frente a la isla indonesia de Madura.

A ferry caught fire off ​Indonesia's Madura island, leaving several people dead and dozens missing https://t.co/x9kye3u5A9 pic.twitter.com/x7RGbSsfN8 — Reuters (@Reuters) August 2, 2026





¿Cuál es el saldo del incendio del ferry en Indonesia?

Conforma ala informacipon oficial de las autoridades de Indonesia, este incendio en altamar ha dejado un saldo de cinco personas muertas, 225 sobrevivientes rescatados, además de 41 personas desaparecidas.

Por el momento no está caro cómo se incendió el ferry en Indonesia, pero el incidente ocurrió el domingo por la mañana, según el comunicado.

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