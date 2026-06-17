La comunidad mexicana del montañismo está de luto luego de que se revelara la muerte del alpinista Daniel Navarro y su esposa Sandra Scogone de nacionalidad canadiense, tras una avalancha en Perú.

Este trágico hecho se registró este miércoles 17 de junio en el Nevado Tocllaraju, en la Cordillera Blanca. Florentino Caldua, guía que los acompañaba, de milagro salvó la vida, pero aún continúa en una zona muy peligrosa en espera de ayuda de los socorristas.

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¿Qué se sabe de la avalancha en Perú?

La avalancha ocurrió aproximadamente a las 5:40 de la madrugada, mientras el grupo ascendía hacia la cumbre de la montaña, ubicada en la Cordillera Blanca de los Andes peruanos, una de las zonas más visitadas por los viajeros internacionales.

El presidente de la Asociación de Guía Oficiales Especializado en Montañas de Ancash (AGOEMA), Porfirio Cacha Macedo, confirmó el fallecimiento del mexicano y su esposa y ofreció sus condolencias a las familias.

La pareja habría salido a la medianoche rumbo al último punto de la cumbre y a las 5:30 se presentó la avalancha.

Hay que señalar que hace 15 días se registró también una avalancha en el Nevado Tocllaraju, pero nadie resultó afectado afortunadamente.

¿Qué se sabe de los cuerpos?

Según Porfirio Cacha Macedo, los cuerpos de Daniel Navarro y su esposa permanecen enterrados en la nieve y no será una tarea fácil localizarlos, pero se coordinarán acciones para sacarlos y entregarlos a sus familiares en los próximos días.

¿Qué se sabe del sobreviviente tras la avalancha?

Florentino Caldua, guía de montaña, avisó de la avalancha al Refugio Andino con ayuda de su radio, pero no se sabe nada de su estado de salud, solo que está con vida y necesita ayuda urgente.

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