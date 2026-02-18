Castle Peak: La peligrosa montaña de 8,200 pies donde ocurrió la avalancha

La avalancha que dejó a varios esquiadores atrapados en el norte de California ocurrió en Castle Peak, una montaña de 8,200 pies de altura ubicada en la Sierra Nevada, al noroeste del lago Tahoe. Se trata de una zona conocida por sus pendientes pronunciadas, cambios bruscos de clima y condiciones de nieve inestables, factores que la convierten en un punto atractivo para esquiadores experimentados, pero también en un área de alto riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 15 personas quedaron atrapadas tras el desprendimiento de nieve. Hasta el momento, seis esquiadores han sido rescatados, mientras que nueve continúan desaparecidos, lo que ha activado un intenso operativo de búsqueda en una región donde el acceso es complicado y el tiempo juega en contra.

El incidente ocurrió en medio de una tormenta invernal de gran intensidad que afecta a amplias regiones de Estados Unidos y que ha dejado fuertes nevadas y temperaturas extremas en zonas de montaña.

Castle Peak: Un lugar con temperaturas extremas, riesgo de avalanchas y fuertes vientos a 8,200 pies

Castle Peak se localiza cerca de Donner Summit, un corredor montañoso donde las tormentas suelen intensificarse y descargar grandes volúmenes de nieve en lapsos cortos.

El lugar se caracteriza por un terreno empinado y expuesto, el cual es frecuentemente visitado por esquiadores. En el caso del grupo de esquiadores, quienes regresaban de un viaje de 3 días, los equipos de rescate creen que la avalancha en Castle Peak ocurrió a una altura de aproximadamente 8,200 pies cerca de Frog Lake.

A diferencia de los centros de esquí cercanos, esta área no cuenta con sistemas de mitigación activa de avalanchas, lo que incrementa el nivel de riesgo durante tormentas invernales.

Las condiciones en Castle Peak eran consideradas altamente peligrosas al momento de la avalancha, según medios de comunicación. Los meteorólogos clasificaron el peligro de avalanchas como alto, el segundo nivel más grave en la escala, solo por debajo del extremo.

Bajo esta categoría, los especialistas advierten que es muy probable la ocurrencia de avalanchas grandes durante las próximas horas y cuando existe el operativo de rescate de los esquiadores.

Avalancha en California: el contrarreloj para rescatar a los esquiadores atrapados

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del incidente y las autoridades estatales estaban "coordinando un esfuerzo colectivo de búsqueda y rescate" con los equipos de emergencia locales, según informó su oficina de prensa en una publicación en X.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas dificultan las operaciones de búsqueda y rescate. La baja visibilidad, el viento intenso y la posibilidad de nuevos deslizamientos obligan a los equipos de emergencia a trabajar con extrema cautela.

Las autoridades han reiterado el llamado a evitar zonas no controladas durante tormentas y a seguir los avisos de peligro emitidos por los servicios especializados.