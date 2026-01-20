Hijo de Nicolás Maduro revela el angustiante instante en que perdió contacto con su padre tras su captura

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional y hijo de Nicolás Maduro, relató cómo se enteró de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de su padre y de su madrastra, Cilia Flores, en Caracas el 3 de enero de 2026. Según su testimonio, alrededor de las 2:00 a. m. escuchó las primeras detonaciones de misiles que marcaron el inicio de la acción. El joven intentó comunicarse con su padre, pero este bloqueó la llamada, generando incertidumbre sobre la situación.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, Maduro Guerra explicó que al escuchar las explosiones comprendió que la capital venezolana estaba bajo ataque y que su familia estaba en riesgo. “Ahí llamé a mi papá, el vio mi llamada, sé que la vio, porque él me trancó la llamada, no pudimos comunicarnos. En algún momento llegué a pensar que habían acabado con su vida”, relató. La experiencia quedó marcada por el miedo y la confusión, ya que no sabía cómo reaccionar ante un hecho de esta magnitud.

El diputado venezolano indicó que, tras los primeros minutos de alarma, comenzó a comunicarse con allegados y personal de seguridad para entender qué estaba ocurriendo. Maduro Guerra aseguró que la información sobre la operación le llegó de forma "directa y caótica".

¿Qué contexto tuvo la operación militar estadounidense en Venezuela?

La operación militar que sorprendió a Caracas fue ejecutada por fuerzas de Estados Unidos con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro. Según reportes oficiales, la intervención incluyó ataques aéreos limitados y despliegue de tropas en puntos estratégicos de la capital.

El Departamento de Defensa de Venezuela reportó la muerte de varias personas durante el operativo, incluyendo miembros de la Guardia Nacional y personal de seguridad de Cilia Flores, aunque las cifras oficiales han sido objeto de disputa.

La familia de Nicolás Maduro, según el relato de su hijo, se encontraba en perímetro protegido, pero no completamente resguardada, lo que explica la vulnerabilidad durante las detonaciones iniciales. La operación generó un impacto inmediato en la política interna y en la percepción internacional del régimen venezolano, así como un debate sobre la intervención directa de fuerzas extranjeras en el país.