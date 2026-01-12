Recluido en una prisión federal de Nueva York, Maduro rompe el silencio con un mensaje personal

Nicolás Maduro hizo llegar a sus familiares un primer mensaje tras ser detenido y recluido en una cárcel federal de Nueva York, Estados Unidos. Maduro aseguró que tanto él como su esposa, Cilia Flores, están “bien” y exhortó a sus simpatizantes a no estar tristes por su situación legal.

La comunicación fue transmitida por Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario y conocido como “Nicolasito”, durante un acto con dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde citó palabras atribuidas a su padre sobre su estado físico y emocional.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas en el marco de un operativo estadounidense que también dejó decenas de fallecidos, incluidos efectivos militares que custodiaban el anillo de seguridad presidencial. Desde entonces, él y su esposa, Cilia Flores, han enfrentado cargos federales en tribunales de Manhattan.

Mensaje de Maduro desde prisión de Nueva York

Desde su detención, Maduro ha sido mencionado en un primer mensaje transmitido por su entorno, aunque no se trata de un comunicado oficial directo de su parte. Su hijo señaló que los abogados de la defensa le comunicaron que el exmandatario está “fuerte” y, citando sus palabras, subrayó que “no estemos tristes”, pues “estamos bien, somos unos luchadores”.

La frase difundida por Maduro Guerra ha sido interpretada por sectores oficialistas como un intento de apaciguar a sus seguidores en Venezuela ante la incertidumbre generada por su detención en Estados Unidos y el proceso legal que enfrenta.

Dirigentes del PSUV compartieron el mensaje en un contexto donde las reacciones varían entre protestas en Caracas a favor de su liberación y llamados a mantener la unidad del movimiento chavista, aunque muchos líderes gubernamentales han estado ausentes de las marchas más recientes.

La forma en que se compartió el mensaje —a través de terceros y sin una declaración oficial publicada directamente por Maduro— refleja la situación de control estricto sobre la comunicación del exmandatario desde su traslado a Nueva York y su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Proceso judicial de Maduro en EEUU

Maduro y su esposa comparecieron ante un juez federal en Manhattan el 5 de enero, donde ambos se declararon inocentes de los cargos que enfrentan, incluidos delitos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Durante esa primera audiencia, el exmandatario se identificó como “un hombre inocente” y su defensa ha planteado objeciones a la legalidad del procedimiento, sosteniendo que se trata de un caso con implicaciones políticas más allá de las acusaciones penales.

El juez fijó una nueva audiencia para 17 de marzo de 2026, y hasta entonces ambos permanecerán detenidos. Fuentes judiciales han señalado que el caso es complejo y de alcance internacional, con implicaciones diplomáticas amplias y atención mediática global.

Las imputaciones formales son parte de una investigación estadounidense que se originó en acusaciones presentadas en 2020 y que incluyen cargos como conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de uso militar, entre otros