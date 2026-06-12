Ejército de Estados Unidos abate al Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump informó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque en el que abatieron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, también conocido como Niño Guerrero, líder de la banda carcelaria venezolana Tren de Aragua.

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque rápido y letal para ejecutar con éxito a Nino Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

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“Esta acción fue coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”, añadió .

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, publicó que el ataque se llevó a cabo a principios de esta semana y que se confirmó que Guerrero “murió durante el ataque”.

Acusa EUA al Tren de Aragua por trata de personas

La administración Trump ha sancionado repetidamente a Guerrero y a otros líderes de la organización Tren de Aragua por su presunta participación en actividades delictivas como el contrabando ilícito de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero.

El Departamento de Estado ha designado a Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.

Trump afirmó que Tren de Aragua coordinó sus actividades en Estados Unidos con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro; incluso han citado esta supuesta conexión para justificar la deportación de algunos inmigrantes en Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Tren de Aragua es conocido por estar involucrado en la trata de personas y controla las rutas que toman los venezolanos y otros migrantes sudamericanos que se dirigen al sur, a un Chile relativamente próspero y a otros destinos en Sudamérica o Europa.

Niño Guerrero escapó de prisión en 2023

Según fuentes policiales latinoamericanas, el grupo también ha sido vinculado con extorsión, secuestro, lavado de dinero, asesinatos por encargo, contrabando y robos organizados en comercios desde Panamá hasta Brasil y a lo largo del corredor andino.

Guerrero escapó de la prisión de Tocorón en Venezuela junto con otros líderes de pandillas justo antes de una redada policial en 2023.

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