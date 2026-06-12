La princesa de Tailandia Bajrakitiyabha, mejor conocida como Bha, muere a los 47 años tras un progresivo deterioro de salud. La noticia se confirmó el pasado jueves en el Hospital Chulalongkorn de Bagkok.

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A través de un comunicado en redes sociales, la Casa Real confirmó que la muerte se debió a una grave infección abdominal que empeoró drásticamente sus últimos tres meses de salud, haciéndola sufrir de hipotensión y arritmias.

¿Cuál era el estado de salud de la princesa de Tailandia?

La princesa ya llevaba 41 meses hospitalizada y en coma, ya que en diciembre del 2022, sufrió un colapso cardíaco repentino causado por una bacteria micoplasma que adquirió mientras entrenaba a sus perros para una competencia militar.

El rey Vajiralongkorn decretó que los restos de su primogénita fueran trasladados al Gran Palacio de Bangkok, donde recibirá los más altos honores de la tradición real.

0 of 3 Princesa de Tailandia Falleció este jueves 11 de junio del 2026. (Jorge Silva/REUTERS) Thai king's eldest daughter dies after long illness A woman reacts as she holds a picture of Thailand's Princess Bajrakitiyabha, 47, the eldest daughter of Thai King Maha Vajiralongkorn, following the announcement of her death, outside King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok, Thailand, June 12, 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha TPX IMAGES OF THE DAY (Athit Perawongmetha/REUTERS) FILE PHOTO: Thailand's King Maha Vajiralongkorn, Queen Suthida and Princess Bajrakitiyabha arrive before a religious ceremony at The Grand Palace in Bangkok FILE PHOTO: Thailand's King Maha Vajiralongkorn, Queen Suthida and Princess Bajrakitiyabha arrive before a religious ceremony at The Grand Palace in Bangkok, Thailand, November 1, 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo (Athit Perawongmetha/REUTERS)

¿Quién era la princesa de Tailandia?

Nacida como la hija mayor del monarca, pues nació durante su primer matrimonio, era una figura sumamente popular en Tailandia. Era doctora en derecho y diplomática, con lo que tomó un rol protagónico para perfilarse como la principal heredera de la Corona tailandesa.

Aunque la princesa Bha era la figura más capaz y visible de la familia real, las leyes de Tailandia complican la ascensión de una mujer al trono, pues la Ley de Sucesión del Palacio de 1924 las excluye históricamente.

Sin embargo, a partir de una enmienda constitucional de 1974, se introdujo una única excepción, donde el Consejo Privado puede nombrar a una princesa como sucesora solo si el rey no ha designado a un heredero varón.

Por ello su muerte deja un vacío enorme, pues la atención ahora recae en su hermano menor, y único hijo varón reconocido del rey, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti de 19 años, cuya salud y aptitud para gobernar han sido motivo de especulación internacional.

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