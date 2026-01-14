Grúa cae sobre tren de pasajeros en Tailandia y deja decenas de pasajeros muertos y heridos

Al menos 32 personas murieron después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que se encontraba en movimiento este miércoles 14 de enero, en Bangkok, Tailandia. Los lesionados suman 64, algunos de ellos de gravedad, por lo que la cifra de fallecidos podría crecer.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:05 de la mañana (hora local) cuando una grúa se desplomó cuando el tren expreso Bangkok Ubon Ratchathani pasaba por Ban Thanon Khot, en el distrito de Sikhiu, a unos 230 kilómetros al noroeste de Bangkok.

Descarrilamiento e incendio del tren de pasajeros

De acuerdo con Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRT), la grúa cayó primero sobre el segundo vagón que transportaba al menos 40 pasajeros, provocando que se descarrilara y posteriormente que se incendiara.

El incendio se desató dentro del tren y debido a que la unidad tenía puertas y ventanas cerradas que no se podían abrir manualmente, la gente quedó atrapada. Momentos después ocurrieron dos explosiones.

Responsables rendirán cuentas: primer ministro

Según el diario Bangkok Post, el ministro de transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, declaró que había ordenado al SRT que investigara la causa del colapso de la grúa, mientras que el primer ministro, Anutin Charnvirakul, señaló que los supervisores del proyecto rendirían cuentas, pues "este tipo de incidentes ocurren con mucha frecuencia".

