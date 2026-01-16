García Harfuch descarta presencia del Tren de Aragua en México pese a alianza con grupos criminales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , negó que el grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua tenga presencia directa en territorio mexicano, esto luego de que se difundiera información sobre su supuesta basificación en al menos 11 estados de la República.

De acuerdo con lo mencionado durante el informe del Gabinete de Seguridad, la presencia de este grupo criminal en México no es significativa ni alarmante, sin embargo, destacó al centro del país como la zona en donde mayor actividad están teniendo junto a células del crimen organizado locales.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026

¿Qué se sabe de la presencia del Tren de Aragua en México?

En relación a ello, se destacó que la presencia del Tren de Aragua en México se ha limitado en acciones y actividades ilícitas junto a cárteles mexicanos, por lo cual se podría confirmar una posible alianza entre grupos criminales de nuestro país y Venezuela.

García Harfuch enfatizó que es justo en las 11 entidades del centro del país en donde se ha tenido la mayor actividad de este grupo criminal, así como las detenciones que se han informado hasta este 16 de enero de 2026.

"De las 11 entidades federativas donde más presencia hemos tenido y donde más detenciones ha habido es en la zona centro. No tenemos una presencia tampoco significativa ni alarmante en estas 11 entidades", mencionó Omar García Harfuch.

¿Qué tan fuerte es el cártel del Tren de Aragua?

De acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos (EUA), el Tren de Aragua es considerado como una amenaza transnacional que ha tenido impacto directo en su territorio y otras partes del mundo.

Las autoridades federales de ese país, acusan a los miembros de esta organización criminal por delitos como el tráfico de drogas, homicidios por contrato, tráfico de armas, extorsión y trata de personas tanto en Venezuela como en EUA.

