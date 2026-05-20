Donald Trump descarta escalda de conflicto con Cuba

Pese a los señalamientos contra Raúl Castro, Donald Trump descartó una escalada en las relaciones diplomáticas con la isla.
Insistió en que el pueblo cubano necesitará ayuda.
Pese a los señalamientos contra Raúl Castro, Donald Trump descartó una escalada en las relaciones diplomáticas con la isla.
Insistió en que el pueblo cubano necesitará ayuda.
EUA acusó a Raúl Castro, expresidente de Cuba, de asesinato y conspiración tras ordenar derribo de aviones en 1996
El Departamento de Justicia de EUA señaló al exmandatario cubano como uno de los responsables del derribo de aviones en 1996
La Secretaría de Hacienda inició análisis fiscales, financieros y corporativo de las personas acusadas por el Departamento del Tesoro
Putin realizará una visita de Estado de dos días durante la que se reunirá el miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping, con una agenda centrada en la situación en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y posibles acuerdos en materia energética.
El contagio de Hantavirus no está relacionado con el crucero MV Hondius; esto se sabe del caso