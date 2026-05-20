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Raúl Castro, expresidente de Cuba, es acusado por EUA de conspiración y asesinato
/Internacional/Nota

Donald Trump descarta escalda de conflicto con Cuba

Pese a los dichos sobre Raúl Castro, el mandatario descartó una escalada en las relaciones con la isla.

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1 minuto lectura
Escrito por: Omar Gutiérrez

Pese a los señalamientos contra Raúl Castro, Donald Trump descartó una escalada en las relaciones diplomáticas con la isla.

Insistió en que el pueblo cubano necesitará ayuda.

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