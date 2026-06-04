El gusano barrenador del “Nuevo Mundo” ya llegó a Estados Unidos y provocó la activación de protocolos de sanidad para su erradicación y evitar así que se siga expandiendo en el territorio.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó la tarde del miércoles la detección del gusano barrenador en un bovino de 3 semanas, en el condado de Zavala, Texas, luego de una prueba en los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios del USDA en Ames, Iowa.

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¿Qué medidas tomará EUA para erradicar la plaga del gusano barrenador?

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, al igual que el subsecretario Dudley Hoskins se reunieron de emergencia e hicieron un llamado a los productores y dueños de animales a seguir las restricciones de movimiento y las orientaciones de tratamiento proporcionadas por la Comisión de Salud Animal de Texas.

Algunas de ellas son:

Inspeccionar cuidadosamente las heridas y la piel de los animales en busca de signos de gusano barrenador y consultar de manera inmediata a un veterinario en caso de sospecha de gusano barrenador.

La infestación por gusanos barrenador se trata limpiando la zona afectada y aplicando un pesticida u otro medicamento eficaz para eliminar las larvas. El veterinario que examine al animal debe extraer las larvas de la herida con pinzas, las colocará sobre alcohol y notificará los resultados a la División de Industria Animal del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida o la oficina del Veterinario Estatal.

This evening, I hosted a call with Texas media alongside @USDA Under Secretary Dudley Hoskins and Texas animal health officials to provide an update on the confirmed detection of New World Screwworm (NWS) in South Texas and outline our immediate response efforts.



We briefed… pic.twitter.com/VI16BlRXYW — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

¿Cómo identificar a la mosca Cochliomyia hominivorax?

La mosca Cochliomyia hominivorax o “mosca barrenadora” son más grandes que una mosca doméstica y tienen el cuerpo color azul oscuro a verde azulado y la cabeza de color naranja rojizo. Deposita los huevos en forma de tejas sobre o cerca de los bordes de las heridas superficiales y después estos emergen como larvas cuyos cuerpos son cilíndricas y con espinas de color marrón oscuro.

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