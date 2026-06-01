Gustavo Petro, presidente de Colombia, se mantiene en la postura de no reconocer un posible triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales y acusó al ultraderechista Abelardo de la Espriella de una supuesta compra de votos en la primera vuelta del proceso democrático.

El presidente del país sudamericano acusó que el equipo de De la Espriella compró varios votos por cantidades que iban de entre los 150 mil a los 200 mil pesos colombianos (entre 705 y 940 pesos mexicanos).

“Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos”, expresó Petro a través de su cuenta de X.

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¿Cuántos votos obtuvo De la Espriella en primera vuelta de la elección presidencial colombiana?

Según cifras del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), organismo electoral colombiano, De la Espriella consiguió un total de 10.3 millones de votos, por lo que llegará a la segunda vuelta como el candidato más votado de la primera ronda.

Iván Cepeda, candidato de la izquierda, obtuvo 9.6 millones de sufragios en la primera vuelta, colocándose en la segunda posición de la jornada electoral de este 31 de mayo.

Por su parte, De la Espriella lanzó acusaciones sin pruebas en contra del mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el candidato oficialista, Iván Cepeda de preparar ejecutar un plan para “robarse las elecciones”.

Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme.



No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo.



Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

¿Cuándo es la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia?

La segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio de 2026. En esta ronda se definirá si la izquierda se mantiene en la presidencia colombiana o, como otros países de la región, el timón da una vuelta hacia la derecha con la posible elección de Abelardo de la Espriella.

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