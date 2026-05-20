El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ofreció 100 millones de dólares al pueblo cubano, además de una nueva relación con Estados Unidos, este miércoles 20 mayo, fecha en que se celebra el Día de la Independencia de la isla.

Recordó que un día como hoy, pero de 1902 la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente, pero actualmente se viven situaciones inimaginables a causa de quienes controlan la isla, quienes han saqueado miles de dólares.

🔴 #IMPORTANTE | Marco Rubio (@marcorubio), Secretario de Estado de EE.UU., envía un mensaje al pueblo de Cuba en el que explica el motivo de sufrimiento de la isla: "quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar",… https://t.co/klfeu56Kdf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 20, 2026

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¿A qué se deben los apagones en Cuba, según EUA?

Marco Rubio, quien es uno de los funcionarios más importantes del equipo del presidente Donald Trump, dijo que los apagones en la isla no se deben a un bloqueo petrolero de Estados Unidos, sino por los mandatarios que se han robado el dinero dirigido para apoyar al pueblo.

Hace 30 años Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA, que es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual — dijo Marco Rubio.

Recalcó que mientras el pueblo cubano sufre, quienes la operan tienen ganancias millonarias y controlan la economía de la isla, e inclusive retienen un porcentaje de las remesas que son enviadas por sus familiares desde Estados Unidos.

Cuba no está controlada por alguna revolución, está controlada por GAESA, que no rinde cuentas a nadie... y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigir que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera

¿Cómo es la nueva relación que ofrece Donald Trump a Cuba?

Sobre la nueva relación que ofrece el presidente Donald Trump a Cuba, Marco Rubio señaló que tiene que ser directa, es decir con el pueblo cubano, no con GAESA.

Esta consiste en 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para el pueblo, la cual tiene que ser distribuida por la iglesia católica u otros grupos caritativos de confianza.

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