Edmundo González aplaude captura de Maduro pero asegura que no es suficiente para Venezuela; pide liberar presos políticos

La reacción del candidato opositor Edmundo González Urrutia tras la captura de Nicolás Maduro fuera de Venezuela definió el tono del nuevo escenario político. En un video publicado este domingo 04 de enero de 2026, el dirigente reconoció el impacto simbólico del hecho, pero subrayó que no representa por sí solo una solución estructural.

Edmundo González buscó frenar lecturas triunfalistas y establecer una hoja de ruta clara. Afirmó que la prioridad no es celebrar, sino construir una transición democrática legítima y estable.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza.

La captura como punto de inflexión, no como solución

“La detención constituye un paso importante, pero no suficiente”, afirmó Edmundo González. Reconoció que el hecho genera emociones encontradas, pero lo calificó como un punto de quiebre político.

Para el opositor, el riesgo es creer que el problema terminó. Insistió en que el cambio real depende de reformas institucionales profundas y consensuadas.

La liberación de presos políticos como requisito central

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, sostuvo. Calificó a los detenidos como “rehenes de un sistema de persecución”.

Este punto conecta con demandas de organizaciones de derechos humanos y con la necesidad de restaurar la confianza social.

Respeto a las elecciones y legitimidad institucional

González exigió el respeto a la voluntad popular expresada en julio de 2024 como base de cualquier proceso de normalización.

“Su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, dijo al dirigirse a las fuerzas armadas y de seguridad.

Unidad nacional y reconciliación como horizonte

“El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza”, concluyó.

El mensaje apunta a evitar rupturas, reducir tensiones y canalizar el cambio por vías legales y pacíficas.

La situación actual de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro permanece bajo custodia de autoridades federales en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial en su contra. El Departamento de Justicia investiga cargos vinculados con corrupción, narcotráfico y violación de sanciones internacionales, lo que podría derivar en un juicio prolongado.

Unión Europea celebra detención de Nicolás Maduro

Funcionarios estadounidenses señalaron que el caso se tramitará exclusivamente en tribunales y sin negociaciones políticas. Esto coloca el futuro legal de Maduro fuera del terreno diplomático y dentro del sistema judicial, con impacto directo en la dinámica política venezolana.

