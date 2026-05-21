El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a Raúl Castro, expresidente de Cuba, como un fugitivo de la justicia estadunidense; sin embargo, no adelantó si hay planes para su arresto.

“No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí (...) en este punto se ha convertido en un fugitivo de la justicia estadunidense y ya saben...si hay algo, se anuncia al respecto, se los comunicáremos después, no antes”, destacó hoy jueves 21 de mayo.

Un día antes, el Departamento de Justicia acusó al sucesor de Fidel Castro de conspiración y asesinato, al considerar que fue uno de los responsable del derribo de aviones Hermanos al Rescate en 1996.

Además, Rubio sentenció que las pruebas contra uno de los líderes del régimen cubano “son claras”, debido a que éste habría aceptado públicamente dar la orden para el derribo de civiles.

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Cuba aceptó ayuda de Estados Unidos, según Marco Rubio

Paralelamente, el funcionario dio a conocer que Cuba aceptó la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que ofreció Estados Unidos; no obstante, dijo que no está claro si la dictadura avaló todas las condiciones impuestas.

“Estoy siendo sincero con ustedes (...), la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta, pero si cambian de opinión, aquí estamos. Y, mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer”, puntualizó.

¿Por qué EUA acusó a Raúl Castro de asesinato?

Como se mencionó, el Departamento de Estado de EUA señaló a Castro, quien en 1996 era ministro de Defensa de Cuba, de dar la orden de derribar aviones donde murieron cuatro personas, tres estadunidenses y un cubano con residencia legal.

La senadora Ashely Moody declaró que, en caso de ser encontrado culpable, Castro podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

Además, la denuncia incluye a Emilio José Palacio Blanco, José Fidal Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.

“La acusación de hoy, aunque no trae de vuelta a las víctimas asesinadas, hace una declaración: el Gobierno de Estados Unidos no ha olvidado a estos hombres inocentes”, declaró el fiscal Todd Blanche.

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