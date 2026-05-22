El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó este viernes una acusación contra dos ciudadanos chinos por lavar dinero procedente del narcotráfico para organizaciones criminales de varios países, entre ellas cárteles mexicanos.

Los acusados, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, que están prófugos, supuestamente participaron en una trama de blanqueo vinculada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025, según un comunicado.

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¿Cómo lavan dinero los delincuentes?

Las autoridades estadounidenses alegan que Zhen, Wu y otros delincuentes usaron métodos clandestinos como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, apps de mensajería encriptadas, un sistema de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales.

An indictment returned in the Eastern District of Virginia was unsealed yesterday charging Ruhuan Zhen and Hongce Wu, both Chinese nationals, with conspiracy to commit money laundering in connection with transnational criminal organizations, including the Sinaloa Cartel and the… pic.twitter.com/oWxRed5Pf1 — Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 22, 2026

Los acusados presuntamente lavaron “volúmenes considerables de ingresos del narcotráfico”, incluyendo cocaína y fentanilo, en nombre de organizaciones criminales transnacionales a lo largo de Estados Unidos, México, América Latina y China, a lo largo de años, indican.

Los hombres afrontan un máximo de 20 años de cárcel por un delito de conspiración de blanqueo de dinero relacionada con cárteles.

Fueron imputados por un gran jurado de Virginia en abril de 2025, pero la justicia divulgó hoy el caso, que forma parte de la ‘Operación Recuperar Estados Unidos’ (Operation Take Back America), enfocada en “repeler la invasión de la inmigración ilegal y lograr la eliminación total de los cárteles”.

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