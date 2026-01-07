Venezuela decreta 7 días de luto por militares muertos tras captura de Maduro
Delcy Rodríguez decretó siete días de luto por militares venezolanos y cubanos muertos durante la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de luto por los militares venezolanos muertos en la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- El Ejército venezolano confirmó 23 muertes de sus fuerzas durante la operación, mientras Cuba informó que 32 de sus agentes también murieron protegiendo a Maduro.
- Un medio local citó a funcionarios que ubican el total de muertos en hasta 80 personas, cifra que Reuters no ha verificado de forma independiente.
- La medida de luto ocurre después de un ataque militar estadounidense en Caracas, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
- Rodríguez rindió homenaje a los caídos como “jóvenes que murieron defendiendo al presidente Nicolás Maduro” en un acto transmitido por la televisión estatal.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.