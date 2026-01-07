Venezuela decreta 7 días de luto por militares muertos tras captura de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de luto por los militares venezolanos muertos en la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.

El Ejército venezolano confirmó 23 muertes de sus fuerzas durante la operación, mientras Cuba informó que 32 de sus agentes también murieron protegiendo a Maduro .

que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Rodríguez rindió homenaje a los caídos como “jóvenes que murieron defendiendo al presidente Nicolás Maduro” en un acto transmitido por la televisión estatal.

