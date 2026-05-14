Tras la detención de Audias Flores Silva, alías “El Jardinero” y considerado como el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se dio a conocer que un jurado federal del Distrito de Columbia en los Estados Unidos (EUA), dictó una acusación sustitutiva para ampliar los cargos en contra del narcotraficante mexicano.

A más de dos semanas de su captura ocurrida el 27 de abril en Nayarit, autoridades norteamericanas ampliaron los cargos de tráfico de cocaína y heroína en contra de “El Jardinero”, el cual fue señalado como uno de los posibles sustitutos de Nemesio Oseguera “El Mencho” como líder absoluto del CJNG.

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¿De qué se le acusa a “El Jardinero” en EUA?

En un inicio se dio a conocer que las autoridades de los Estados Unidos acusaban a “El Jardinero” por los delitos antes mencionados, sin embargo tras la acusación sustitutiva, se ampliaron los cargos por casos de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

Es importante aclarar que a pesar de que “El Jardinero” no ha sido extraditado a EUA por un amparo promovido por su defensa, las autoridades norteamericanas lo podrían condenar con base en la cantidad de droga que traficó, si se hizo uso de armas de fuego, así como por muertes y su participación como miembro activo de una organización criminal.

🚨#AlertaADN



Estados Unidos imputa nuevos cargos contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, integrante del CJNG. Lo acusa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y lavado de dinero pic.twitter.com/7cmyveV5h4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 14, 2026

¿Quién es “El Jardinero”?

De acuerdo con información de autoridades mexicanas, Audias Flores Silva, alías “El Jardinero”, se desempeñó durante varios años como el jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, sin embargo con el paso de los años asumió parte de las operaciones del CJNG en Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

Por otro lado, se le señala de ser partícipe en la producción y trasiego de drogas de México a EUA, además de manejar laboratorios clandestinos y tener vínculos directos con el robo de combustible y la extorsión.

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