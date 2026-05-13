El gobierno de Argentina sacó la tarjeta roja a los deudores alimenticios, pues se les negará el acceso a estadios de futbol a las personas inscritas en los registros de pensiones alimentarias destinadas a hijos menores de edad. Aunque esta medida ya era válida para algunas jurisdicciones, ahora será válida en todo el país.
El Ministerio de Seguridad Nacional hizo oficial esta medida a través del Boletín Oficial argentino y modifica una normativa que dio origen al programa “Tribuna segura”, que regula la aplicación de restricciones de concurrencia administrativa en espacios futbolísticos.
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Argentina “expulsa” de estadios a más de 13 mil deudores alimenticios
Autoridades argentinas estiman que esta normativa afecte a más de 13 mil personas, y se prevé que la prohibición de acceso se mantenga vigente “mientras permanezca la situación que dio origen”.
La resolución de autoridades argentinas indica que los estadios podrán restringir el acceso a las personas inscritas en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o bien su equivalente con las respectivas normativas locales.
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, reiteró que con esta medida, los morosos no podrán entrar más a los estadios del futbol argentino: “El que no cumple con sus hijos, afuera”, aseveró.
Argentina busca limpiar tribunas de delincuentes
Antes de incluir a los deudores alimentarios, el programa “Tribuna segura” ya se aplicaba a otras personas:
- Imputados, procesados o condenados por delitos vinculados a espectáculos deportivos.
- Protagonizado conductas violentas.
- Generan riesgos a la seguridad pública.
- Vinculados a situaciones de disturbios en vía pública.
- Hechos que afectan al orden público.
- Personas que hayan participado en manifestaciones o concentraciones afuera de los estadios.
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