El gobierno de Argentina sacó la tarjeta roja a los deudores alimenticios, pues se les negará el acceso a estadios de futbol a las personas inscritas en los registros de pensiones alimentarias destinadas a hijos menores de edad. Aunque esta medida ya era válida para algunas jurisdicciones, ahora será válida en todo el país.

El Ministerio de Seguridad Nacional hizo oficial esta medida a través del Boletín Oficial argentino y modifica una normativa que dio origen al programa “Tribuna segura”, que regula la aplicación de restricciones de concurrencia administrativa en espacios futbolísticos.

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Argentina “expulsa” de estadios a más de 13 mil deudores alimenticios

Autoridades argentinas estiman que esta normativa afecte a más de 13 mil personas, y se prevé que la prohibición de acceso se mantenga vigente “mientras permanezca la situación que dio origen”.

La resolución de autoridades argentinas indica que los estadios podrán restringir el acceso a las personas inscritas en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o bien su equivalente con las respectivas normativas locales.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, reiteró que con esta medida, los morosos no podrán entrar más a los estadios del futbol argentino: “El que no cumple con sus hijos, afuera”, aseveró.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y al Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, firmaron un convenio para incorporar a los deudores alimentarios morosos al programa… pic.twitter.com/fZEcxdOrOH — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 12, 2026

Argentina busca limpiar tribunas de delincuentes

Antes de incluir a los deudores alimentarios, el programa “Tribuna segura” ya se aplicaba a otras personas:

Imputados, procesados o condenados por delitos vinculados a espectáculos deportivos .

vinculados a . Protagonizado conductas violentas .

. Generan riesgos a la seguridad pública .

. Vinculados a situaciones de disturbios en vía pública .

. Hechos que afectan al orden público .

. Personas que hayan participado en manifestaciones o concentraciones afuera de los estadios.

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