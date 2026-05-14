La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un marcado descenso en la temperatura debido a la entrada de una masa de aire frío de origen polar, un fenómeno que coincide con la tradición de los Santos de Hielo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué son los Santos de Hielo?

Los Santos de Hielo hacen referencia a las festividades de San Mamerto, San Patricio, San Servacio, San Bonifacio y Santa Sofía y según los refranes, del 11 al 15 de mayo se registra una baja de temperaturas en España. Esto arruina las cosechas por lo que es uno de los fenómenos que más temen los agricultores.

La borrasca fría esta en las costas de Portugal y entrará en fase de transición hacia una dana provocando una disminución en las temperaturas.

¿Cuál es el origen de los Santos de Hielo?

Los Santos de Hielo son una tradición europea que ocurre en la primera quincena de mayo donde se producen heladas tardías. La expresión procede de la tradición popular y agrícola cuyo origen se remonta a la Edad Media. Los agricultores se percataron que en temporada de calor se producían episodios repentinos de frío que dañaban los cultivos.

Ante ello los agricultores evitaban plantar durante esos días pues el clima frío podía arruinar brotes, flores y cultivos sensibles.

Aire ártico marítimo congelará España

De acuerdo con los meteorólogos, persistirá el patrón de cresta atlántica y canalizará un flujo de aire ártico marítimo provocando una baja en las temperaturas. En ciudades como Soria se tiene prevista una máxima de 10°C para el fin de semana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.