Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llegó este miércoles 13 de mayo a Beijing, China, para iniciar un visita de estado que continuará hasta el próximo viernes 15.

Además del mandatario estadounidense, también viajan otros funcionarios de primer nivel del gobierno de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, así como ejecutivos de alto nivel como Elon Musk (CEO y propietario de Tesla), Tim Cook (CEO de Apple) y Jensen Huang (CEO de Nvidia).

Trump tiene previsto reunirse este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en medio de la tregua comercial entre ambas potencias, así como tensiones tecnológicas y otros temas que han marcado la agenda internacional, como la guerra con Irán.

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China recibe a Trump por segunda ocasión

Se trata de la segunda visita que Donald Trump realiza a China, pues la primera fue durante su primer mandato, en 2017. En esta ocasión, el mandatario estadounidense fue recibido por Han Zheng, vicepresidente chino, además del embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro chino de Exteriores, Ma Zhaoxu.

Donald Trump tendrá una agenda sumamente apretada durante su visita a China, pues en los dos días que estará en el país asiático sostendrá reuniones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, participará también en una cena de estado y tiene previstas varias actividades protocolarias en espacios emblemáticos, como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino.

Con esta visita, se buscará consolidar la tregua comercial entre ambos países, alcanzada tras meses de guerra arancelaria, aunque todavía persisten disputas en materia de tecnología, tierras raras y acceso al mercado chino.

Previo a la llegada de Trump a China, delegaciones de am participaron en “consultas económicas constructivas” en Seúl, Corea del Sur. Las delegaciones estuvieron encabezadas por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y He Lifeng, viceprimer ministro chino.

Antes de llegar a China, Donald Trump adelantó que abordaría la situación centre Beijing y Taiwán con Xi Jinping, así como la guerra en Irán. Por su parte, el gobierno chino pidió a Trump “manejar con prudencia” este tema.

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