Xi Jinping, presidente de China, recibió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Plaza de Tiananmén, en medio de la tregua comercial entre ambas potencias.

La visita de Trump al gigante asiático llega en un momento crítico, pues a pesar de la tregua comercial entre ambas naciones, la popularidad del mandatario estadounidense está mermada en aquella región del mundo, principalmente por la situación en Medio Oriente, así como la venta de armas a Taiwán.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Xi Jinping recibe a Donald Trump con ceremonia

El mandatario chino, Xi Jinping, fue el encargado de recibir a Donald Trump con alfombra roja en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la emblemática Plaza de Tiananmén. En su primer encuentro, los líderes se dieron la mano y se sonrieron mutuamente, en un gesto de cordialidad.

Una banda entonó los himnos nacionales de ambos países, posteriormente caminaron frente a las filas de la guardia de honor militar, mientras niños chinos ondeaban banderas de su país y de Estados Unidos.

A pesar de las recientes tensiones entre ambas naciones, el presidente chino ofreció en banquete en honor de su invitado.

Trump busca “apertura” de China a empresas estadounidenses

La visita de Donald Trump a China tiene un propósito claro: “Abrir el gigante asiático a las empresas estadounidenses”, por lo que el mandatario viaja acompañado de una comitiva en la que destacan figuras como Elon Musk.

En repetidas ocasiones, Estados Unidos ha acusado a China de “beneficiarse del superávit comercial” y de incurrir en prácticas de competencia desleales, así como violaciones a la propiedad intelectual.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.