Confirman muerte de tres mexicanos en caja de ferrocarril en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que tres de los seis cuerpos hallados en el interior de una caja de carga de ferrocarril, en Texas, son de nacionalidad mexicana.

El Consulado General de México en Laredo, Texas, informó que el Departamento de Policía local fue el encargado de notificar el hallazgo de seis personas migrantes sin vida al interior de la caja seca de ferrocarril.

La dependencia notificó que por lo anterior, se estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de que se entreguen los resultados de los exámenes médicos forenses.

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SRE contactará a familiares de las víctimas

De acuerdo con lo informado por SRE, en los próximos días se establecerá contacto con familiares de las víctimas con la intención de brindar asistencia consular e iniciar los respectivos trámites de repatriación de los cuerpos.

Además, se precisó que el Consulado de México en Laredo, Texas, continuará dando seguimiento al caso y mantendrá contacto con las autoridades estadounidenses para conocer el avance de las investigaciones y esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no hay información sobre la identidad de los mexicanos hallados sin vida al interior de la caja de tren.