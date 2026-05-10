Rusia acusa a Ucrania de romper alto al fuego de tres días negociada por EUA

Rusia acusó a Ucrania de romper el alto al fuego, negociado por Estados Unidos, mientras autoridades ucranianas denunciaron que una persona murió y otras más resultaron heridas por ataques perpetrados por drones rusos de artillería durante las últimas 24 horas.

De acuerdo con reportes de autoridades rusas, dos personas resultaron heridas por bombardeos de las fuerzas ucranianas en la región de Jersón, ubicada en Ucrania pero ocupada por Rusia, de acuerdo con Vladimir Saldo, líder de zona impuesto por Moscú.

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Rusia acusa a Ucrania de cometer más de mil violaciones a alto al fuego

El Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de cometer más de mil violaciones al alto al fuego, de acuerdo con medios estatales, a través del reporte diario ofrecido por Moscú.

Rusia acusó a Ucrania de haber atacado regiones civiles en diferentes regiones, además de haber llevado a cabo agresiones contra posiciones militares rusas en el frente.

Por lo anterior, las fuerzas rusas “respondieron de la misma manera” a las infracciones del alto al fuego, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania acusa a Rusia de ataques con drones durante tregua

Por otra parte, autoridades ucranianas denunciaron que Rusia ha lanzado ataques, sin realizar acusaciones directas a Moscú de violar la tregua negociada por Estados Unidos y que entró en vigor desde el sábado 9 de mayo.

El responsable de la región ucraniana de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó que una persona había perdido la vida y otras tres resultaron heridas por ataques de la artillería ucraniana y drones durante las últimas 24 horas.

Por otra parte, el jefe de la región ucraniana de Jersón, Oleksander Prokudin, dijo que siete personas resultaron heridas durante el último día.

También el jefe de la administración regional de Járkiv, Oleh Syniehubov, informó en su reporte del sábado que cinco personas más resultaron heridas por el ataque de un dron ruso a un edificio de departamentos de nueve plantas.