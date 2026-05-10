China va por robots con IA que ayuden en todas las tareas

China tiene claras sus prioridades: la inteligencia artificial (IA) puede formar parte de sus tareas diarias, a través de diferentes robots que sirvan de apoyo.

Una pequeña muestra de ello es que incluso se están fabricando robots bailarines que retan a los demás a competencias de baile, siendo estos los más amigables, pero también existen otros modelos que funcionan como guardaespaldas e incluso algunos que “trabajan” como baristas, además de otros que son mascotas autómatas.

De acuerdo con información de La Jornada, también se tienen contemplados otros tipos de aplicaciones para esta tecnología, especialmente para la atención de emergencias: se trata de un robot cuadrúpedo, muy pequeño, que puede ser de gran apoyo ante emergencias como sismos y derrumbes, pues es capaz de buscar personas entre los escombros.

Por supuesto, los robots de uso industrial no pueden faltar, pues existen otros que con sus brazos pueden ensamblar, pintar y atornillar con gran precisión prácticamente cualquier componente.

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2026, punto de inflexión para la IA

La Academia Damo, plataforma de investigación y desarrollo de Alibaba, señala que este 2026 llegamos a un “punto de inflexión crítico para los robots humanoides”, pues se pasará de la verificación tecnológica a la comercialización a gran escala.

Tan solo para este año, se tienen previstos envíos de 35 mil unidades, lo que representa un aumento del 94% en comparación de 2025.

China parece haber llegado a una nueva etapa tecnológica, pues cada vez son más comunes los robots trabajando en hoteles y restaurantes, realizando trabajos de apoyo en ascensores hasta en trabajos de servicio a la habitación.

Sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de este tipo de tecnología será el aspecto económico, pues un dispositivo capaz de ayudar en temas de apoyo en cocina y limpieza, un robot de 1.74 metros tiene un costo aproximado de 49 mil dólares, precio accesible en comparación de lo que se tendría que invertir en mano de obra.

El avance de este tipo de tecnología podría favorecer cuestiones de mercado en el futuro, pues el precio podría disminuir hasta por debajo de la mitad.

¿IA pone en riesgo empleos de las personas?

A pesar de todo, el panorama no es del todo alentador, pues de acuerdo con un estudio de Bank of America Global Research, una cuarta parte de los empleos del mundo, es decir 840 millones de puestos laborales, corren riesgo de desaparecer con el crecimiento de la IA.

Sin embargo, la institución financiera estadounidense precisa: “60% de los empleos actuales no existían en 1940”, por lo que más que el fin del mercado laboral, estamos hablando de su siguiente gran transformación.