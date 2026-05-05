Trump suspende el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar “Proyecto Libertad”, que consiste en escoltar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

El mandatario publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al “considerable progreso hacia un acuerdo” con la República Islámica, sin rendir más detalles al respecto.

El republicano especificó que mantendría el bloqueo de los puertos iraníes.

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“A raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad --el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz-- se suspenderá durante un breve periodo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse”, dijo.

Resultados de la operación de Trump

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero “ha terminado” y se ha abierto una nueva fase con una operación “defensiva” destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

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