Detuvieron a Diana Toro Díaz en Canadá; esposa de Alejandro Flores, presunto piloto del Cártel de Sinaloa

Agentes fronterizos en Canadá arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Montreal-Trudeau a Diana Toro Díaz, esposa de Alejandro Flores Cacho, presunto piloto del Cártel de Sinaloa, según los medios TVA Nouvelles y The Suburban.

De acuerdo a la información, la detención se llevó a cabo la semana pasada, luego de que la mujer, con nacionalidad colombiana y mexicana, fue identificada como “sospechosa” al intentar ingresar al país con documentos falsos.

Además, gracias a la identificación, se pudo conocer que habría visitado Quebec en diversas ocasiones, pero siempre con identidades diferentes, incluso se sospecha que vivió en el país durante varios años sin ser identificada.

🚨 Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal pic.twitter.com/mGji7wYpja — Irving (@IrvingPineda) May 5, 2026

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EUA la designó como “narcotraficante extranjera” en 2010

En octubre de 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designó, junto a su esposo Alejandro Flores, 12 entidades y 15 personas, como una narcotraficante extranjera, de acuerdo a la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico Extranjero, mejor conocida como Ley Kingpin.

Tras esto, sus cuentas fueron congeladas y era buscada por las autoridades estadunidenses.

¿Quién es Alejandro Flores Cacho, esposo de Diana Toro?

A inicios del siglo, se dio a conocer que el Cártel de Sinaloa había contratado a un grupo de pilotos para que trabajaran con ellos; el objetivo era transportar droga de Sudamérica a México y EUA.

De acuerdo las investigaciones de las autoridades y de medios de comunicación, uno de los más destacados personajes era Alejandro Flores Camacho, quien también era conocido como Alejandro Bolaños Cacho o Abel Robles Valdez; lideraba un cuadro de “narcopolíticos” y tanto él como su familia tenían una serie de empresas fantasma.

Formaba parte de la Colegio Militar de la Secretaría de Defensa Nacional, donde se graduó como piloto aviador; sin embargo, al terminar sus estudios habría comenzado con sus nexos criminales, ya que viajaba comúnmente a Venezuela y Colombia, en este último país el Cártel de Sinaloa tenía colaboración con el Cártel de Medellín.

Estados Unidos aseguró que Flores Camacho estaba continuamente en coordinación con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada: “controla una red multinacional de transporte de drogas en coordinación con Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García”.

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