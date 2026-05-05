Donald Trump lanza nueva ola de críticas al Papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva ola de críticas contra el Papa León XIV, líder de la Iglesia Católica.

Durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, el mandatario estadounidense afirmó que el Pontífice “está ayudando a Irán”, y añadió que sus comentarios por un trato digno a los migrantes “están haciendo al mundo menos seguro”.

“El Papa preferiría hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, mencionó Trump durante la entrevista.

Trump afirmó que los dichos de León XIV están “poniendo en riesgo a muchas personas y a muchos católicos”.

¿Qué ha dicho el Papa sobre Irán?

Contrario a los dichos de Trump, el Papa León XIV ha señalado que son necesarias más conversaciones de paz, además de cuestionar constantemente la guerra con Irán y las amenazas directas contra civiles.

Además, el Papa ha señalado constantemente que sus dichos son referencias bíblicas y que no está hablando como adversario político de Trump.

Papa reitera postura contra armamento nuclear

León XIV también recalcó que a lo largo de la historia, la Iglesia Católica se ha pronunciado en contra de las armas nucleares, por lo que no deberían existir dudas al respecto.

El líder de la Iglesia Católica también hizo un nuevo llamado al diálogo en la guerra que Israel y Estados Unidos sostienen con Irán.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por ello, que lo haga con la verdad”, dijo León XIV.