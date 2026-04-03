Cuba excarcela a más de 2 mil presos por Semana Santa

El gobierno de Cuba anunció que aprobó el indulto de 2 mil 10 presos, una decisión que calificó de "gesto solidario humanitario y soberano" y la enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa.

"Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud", se indicó en un comunicado.

Aseveró que entre los más de 2 mil presos incluidos en esta excarcelación "aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior".

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También señaló que en la lista de indultados se descartaron a personas que "cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos beneficiados con un indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos".

Segunda excarcelación

Se trata de la segunda excarcelación de presos anunciada en menos de un mes.

A mediados de marzo, el gobierno comunista anunció la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

Asimismo, subrayó que este "es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11 mil personas".

"Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución", añadió.

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