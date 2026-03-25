“Tontos útiles” en Cuba: la crítica de Krauze a quienes defienden el régimen

La columna de León Krauze lanza una crítica directa contra quienes, desde fuera de Cuba, defienden al régimen de la isla tras visitarla. Para el autor, estas posturas no solo minimizan la realidad cubana, sino que terminan funcionando como una forma de legitimación política de un sistema que, sostiene, carece de libertades fundamentales.

Para Krauze, el problema no es la visita en sí, sino la narrativa que construyen quienes regresan de Cuba defendiendo un régimen autoritario.

El columnista menciona casos de figuras y simpatizantes internacionales —como seguidores del senador estadounidense Bernie Sanders o el político español Pablo Iglesias— que han expresado simpatía por el modelo cubano. A su juicio, estas posturas reflejan una desconexión entre la experiencia de quienes visitan la isla en condiciones privilegiadas y la realidad cotidiana de sus habitantes.

Pero el punto central del argumento vuelve a lo que Krauze considera un hecho ineludible: la ausencia de libertades políticas, de expresión, de asociación y económicas en Cuba. Para el autor, cualquier intento de matizar esa realidad termina siendo una forma de ignorar las condiciones bajo las cuales viven millones de personas en la isla.

La crítica se enfoca así en lo que denomina una defensa desde la distancia, donde quienes opinan lo hacen desde entornos cómodos —como hoteles de lujo— sin experimentar las restricciones estructurales del sistema. Esa distancia, sostiene, distorsiona la percepción y alimenta una narrativa que omite el elemento central del debate: la falta de libertad.

Las discusiones sobre Cuba suelen dividir opiniones, pero también revelan algo más profundo sobre quienes las protagonizan. Como plantea Krauze, cuando la defensa de un régimen ignora las libertades básicas de sus ciudadanos, deja de ser un posicionamiento político legítimo y se convierte en una forma de justificar lo injustificable.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.