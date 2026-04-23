Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

El republicano anunció la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

“¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas", anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.

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El mandatario agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Posteriormente en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que “existe una gran posibilidad”.

“Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente”, agregó.

Durante la ronda de preguntas, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la mediación de Trump “hizo posible” esta extensión del alto al fuego y fue optimista sobre las perspectivas para alcanzar la paz duradera.

Negociaciones bajo el fuego de Hezbolá

En paralelo a la reunión en Washington, el grupo chií Hezbolá anunció nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército interceptó.

La de este jueves es la segunda ronda de contactos entre Israel y el Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y concluyó con un acuerdo de alto el fuego de diez días.

Hezbolá defendió sus andanadas como una “respuesta a la violación del alto el fuego de Israel”, que entró en vigor el pasado viernes, por sus ataques contra el sur del país.

Al menos tres personas murieron este jueves y otras dos resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí en el Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese a este armisticio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber identificado misiles provenientes del Líbano, que activaron las alarmas antiaéreas, y que, según los israelíes fueron interceptados.

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