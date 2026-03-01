De Nasrallah a Jamenei: Lista de los líderes que Israel y EUA afirman haber abatido en la Operación Furia Épica

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber completado la eliminación de los principales líderes del llamado “eje iraní” en Oriente Medio, tras un operativo que —según su versión— culminó con la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en Teherán.

De acuerdo con el portavoz militar israelí, la ofensiva fue ejecutada por la Fuerza Aérea con información precisa de inteligencia y en coordinación con instancias antiterroristas.

La acción se enmarca en la estrategia denominada “Guerra de Renacimiento”, que busca desarticular la estructura de mando iraní y la de sus aliados regionales.

לאחר חיסול מנהיג משטר הטרור האיראני: דובר צה"ל מודיע כי השלים את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון



חיל האוויר תקף אתמול בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ וחיסל את מנהיג משטר הטרור האיראני, עלי ח'אמנהאי בטהרן.



חיסולו של עלי ח'אמנהאי מהווה את נקודת השיא של מאמץ…

Lista de líderes iraníes y aliados eliminados, según Israel

Las FDI difundieron una infografía con los nombres de los mandos que, aseguran, fueron abatidos en distintos operativos. Entre ellos figuran:



Nivel Superior (Líder Supremo)

Ali Khamenei o Jamenei : Líder del régimen de terror iraní

Nivel Medio (Cúpula Militar de Irán)

Abdolrahim Mousavi : Comandante en Jefe del Ejército de Irán Mohammad Bagheri : Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán Hossein Salami : Comandante de la Guardia Revolucionaria (IRGC) Gholamali Rashid : Comandante del Cuartel General Central de Operaciones Khatam-al Anbiya Amir Ali Hajizadeh : Comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Hossein Mahdavi : Comandante del Cuerpo Quds en Siria y Líbano

Nivel Inferior (Líderes de Proxies: Hamás, Hezbolá y Hutíes)

Mohammed Deif: Jefe del ala militar de Hamás Yahya Sinwar : Líder de Hamás en la Franja de Gaza Ali Karaki : Comandante del frente sur de Hezbolá Ibrahim Aqil : Jefe de operaciones de Hezbolá y comandante de la Fuerza Radwan Fuad Shukr : Comandante militar de mayor rango de Hezbolá Hassan Nasrallah : Secretario General de Hezbolá Mohammed Deif (Aparece repetido o con variante de nombre/cargo): Jefe del ala militar de Hamás Mohamed al-Atifi : Jefe del Estado Mayor de las fuerzas Hutíes en Yemen (identificado aquí como parte del mando del eje)



Donald Trump afirma que 48 líderes iraníes murieron en un solo ataque

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que 48 líderes iraníes murieron en los ataques actuales realizados por fuerzas estadounidenses e israelíes.

En entrevista con la periodista Jacqui Heinrich para Fox News, el mandatario sostuvo que conoce cuántos objetivos restan por atacar y que la operación avanza con rapidez.

.@JacquiHeinrich: "Moments ago, I spoke with President Trump, who tells me he knows how many targets are left to hit... the president told me 48 Iranian leaders were wiped out in one shot, adding that Operation Epic Fury is moving along 'rapidly.'"

“Hace unos momentos hablé con el presidente Trump, quien me dijo que sabe cuántos objetivos quedan por atacar… el presidente me dijo que 48 líderes iraníes fueron eliminados de un solo golpe y agregó que la Operación Epic Fury avanza ‘rápidamente’”, difundió la reportera en su cuenta oficial.

