Conflicto en Medio Oriente: Netanyahu niega haber “arrastrado” a EUA a la guerra contra Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él "no arrastró" a su homólogo estadounidense a la guerra con Irán y aseveró: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?".

Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Donald Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares.

"Me dijo: 'Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga bombas nucleares'", subrayó, y agregó que, desde el inicio de la ofensiva, habla "regularmente con Trump", quien, insistió, "toma sus propias decisiones".

"Estados Unidos no lucha por Israel, está luchando junto a Israel", indicó el mandatario hebreo, quien añadió que ambos países tienen "el mismo objetivo" en esta campaña militar contra la república islámica.

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Desacuerdos por la guerra

Este martes el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su dimisión ante el republicano en rechazo al conflicto.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso 'lobby' estadounidense", escribió Kent en una carta dirigida al presidente estadounidense.

En su misiva, el veterano estadounidense acusó a altos funcionarios israelíes de haber impulsado "una campaña de desinformación" para impulsar la ofensiva contra Irán, la "misma táctica que los israelíes usaron" para arrastrar a Estados Unidos a la "desastrosa guerra de Irak".

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening, to the Foreign Press:



“First of all, I just want to say I'm alive, and you're all witnesses.

Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. pic.twitter.com/VJnWRkXQul — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 19, 2026

Ataque contra yacimiento de gas en Irán

Netanyahu también admitió hoy que actuaron solos en su ataque contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar.

"Diré dos cosas. Primero, Israel actuó solo contra el complejo de gas. Segundo, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo", subrayó Netanyahu.

El proyectil lanzado por Israel el miércoles alcanzó una parte de las instalaciones de gas, provocando incendios en varias zonas que fueron contenidos por los bomberos. Irán, por su parte, informó de que el bombardeo contra estas instalaciones gasísticas no causó víctimas.

La tarde de este jueves la refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños tras ser alcanzada por fragmentos de un misil iraní interceptado sin que causara víctimas mortales, informó el Ministerio de Energía de Israel.

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