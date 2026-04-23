El Departamento del Tesoro sancionó proveedores químicos vinculados con el Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro sancionó proveedores químicos vinculados con el Cártel de Sinaloa. | Getty Images

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 23 personas y entidades que eran parte de una “sofisticada” red de suministro de drogas ilícitas vinculada al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades norteamericanas señalaron que se trataba de una cadena global de adquisición de opioides sintéticos vinculada a dicho cártel, que ya es catalogada como una organización terrorista extranjera designada.

“Los proveedores y distribuidores de productos químicos, incluidos los designados hoy, han transformado el panorama del narcotráfico al permitir que los cárteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados”, se lee en el comunicado.

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El Departamento del Tesoro sancionó a 23 individuos y entidades que conforman una red de adquisición de opioides sintéticos vinculados al "Cártel de Sinaloa" https://t.co/5dqe6hAlwI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 23, 2026

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Producción de fentanilo y metanfetamina salen laboratorios químicos

El Departamento del Tesoro dejó en claro que los cárteles mexicanos dependen de empresas químicas de todo el mundo para el suministro de precursores y otros productos esenciales para la producción de opioides sintéticos.

Dichos proveedores se ubican principalmente en Asia, donde se comercializan y venden precursores de fentanilo, como:

La 4-piperidona

La N-Boc-4-piperidona

¿Cómo se usan los precursores?

Según estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona produce alrededor de 1,83 kilogramos de fentanilo, un potencial de generar cerca de 9000 dosis letales.

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