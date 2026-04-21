Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego con Irán, apenas horas antes de que expirara la tregua. El mandatario asegura que su decisión busca permitir que los dos países continúen las conversaciones de paz.

En un mensaje en redes sociales, el republicano afirmó haber accedido a la petición de Pakistán, país que ha mediado en las conversaciones de paz con Irán. El presidente afirmó que decidió “suspender el ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.

El republicano subrayó que extendió el alto al fuego, que comenzó hace dos semanas, hasta que la República Islámica “presente su propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”, con lo cual no hay un plazo establecido.

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De esta forma, Trump vuelve a dar marcha atrás en sus reiteradas amenazas de bombardear centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles en Irán, en una guerra cuyo foco se centra ahora en el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y otros líderes han condenado las amenazas de Washington, que llegaron a escalar con una advertencia de destrucción de Irán, algo que la ONU afirma que viola el derecho internacional humanitario.

El último alto el fuego en la ofensiva contra Irán lo anunció también Trump hace dos semanas, tras amenazar con que “una civilización entera” iba a morir, en referencia al pueblo iraní.

Trump, quien junto con Israel lanzó la guerra contra Irán el 28 de febrero, sostiene que decidió extender el alto el fuego porque “el gobierno de Irán está seriamente dividido, lo cual no es inesperado”, en referencia a los asesinatos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra algunos de los líderes del país, incluido Ali Jamenei, líder supremo, a quien sucedió su hijo.

Asimismo afirmó, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval estadounidense a los puertos y costas de Irán, lo que los líderes iraníes han calificado de acto de guerra.

El bloqueo estadounidense se convirtió en un punto de fricción mientras ambos países dudaban esta semana sobre si enviar negociadores a una segunda ronda de conversaciones de paz en Islamabad, la capital paquistaní.

Vance no va

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, tenía previsto viajar este mismo martes a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, pero, según fuentes de la Casa Blanca, canceló su viaje porque Teherán no se comprometió a participar en las conversaciones, lo que acrecentó aún más la incertidumbre.

En su lugar, Trump convocó una reunión de emergencia con su equipo de Seguridad Nacional, en la que participaron el propio Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Además, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno de Trump—, que también esperaban viajar a Islamabad, tuvieron que cambiar de planes y volar de Miami a Washington para sumarse a la reunión.

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