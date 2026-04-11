Sin acuerdo; concluyen negociaciones entre EUA e Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció el cierre de una intensa ronda de negociaciones de 21 horas con Irán celebrada en Pakistán, que terminó sin acuerdo y con la presentación de lo que Washington describió como su "oferta final".

Según explicó Vance, las conversaciones incluyeron múltiples encuentros entre ambas delegaciones, aunque sin avances decisivos. "Hemos mantenido varias conversaciones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América", señaló.

El dirigente estadounidense subrayó que Washington hizo constar sus posiciones. "Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible, y ellos han optado por no aceptar nuestras condiciones", añadió.

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.@VP in Islamabad, Pakistan: "We’ve had a number of substantive discussions with the Iranians. That’s the good news. The bad news is that we have not reached an agreement — and I think that’s bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America." pic.twitter.com/RLIQ30btO5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 12, 2026

Armamento nuclear

En el centro del desacuerdo, según indicó, se encuentra el programa nuclear iraní. "La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear", afirmó Vance, insistiendo en que ese es el objetivo principal de la administración estadounidense.

Asimismo explicó que, pese a la duración de las conversaciones, no se logró un compromiso verificable a largo plazo por parte de Teherán para renunciar al desarrollo de armamento nuclear. "La cuestión es si existe un compromiso real y duradero de que Irán no desarrollará un arma nuclear, no solo ahora o en dos años, sino a largo plazo. Eso todavía no lo hemos visto".

Vance detalló que Washington considera haber actuado con flexibilidad, pero ha reconocido la ausencia de avances. "Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho", aseveró, antes de confirmar que la delegación estadounidense regresa a su país sin pacto.

En otro momento de sus declaraciones, el vicepresidente explicó que la delegación estadounidense mantuvo contacto permanente con el equipo del presidente Donald Trump durante todo el proceso, con varias comunicaciones a lo largo de la jornada. Asimismo señaló que la propuesta presentada a Irán constituye la "oferta final y mejor" de Washington, a la espera de una respuesta por parte de Teherán.

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