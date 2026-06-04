El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las sanciones en contra del régimen cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel. En esta lista, destacan nombres como el del propio mandatario, algunos de sus familiares cercanos y también integrantes de la familia Castro.

Esta medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y suma a cinco personas más y a cinco entidades vinculadas con el régimen a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SND).

¿Quiénes son las personas agregadas a la lista del Departamento del Tesoro?

En esta lista, destacan varias personalidades de alto nivel del régimen cubano:

Miguel Díaz-Canel Bermúdez , presidente de Cuba.

, presidente de Cuba. Lis Cuesta Peraza , esposa de Díaz-Canel.

, esposa de Díaz-Canel. Manuel Anido Cuesta , hijo de Lis Cuesta.

, hijo de Lis Cuesta. Raúl Alejandro Castro Calis, hijo del coronel cubano Alejandro Castro Espín, nieto e hijo de Raúl Castro.

La inclusión de estas personas a la lista del Departamento del Tesoro estadunidense es una de las medidas más extremas tomadas por la administración encabezada por Donald Trump.

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¿Cuáles son las entidades sancionadas por EUA?

Además de las personas mencionadas, también destacan un grupo de entidades sancionadas por el mismo órgano estadunidense:

Comités de Defensa de la Revolución (CDR) , creados en 1960 y considerados como una de las principales herramientas del régimen para movilización y vigilancia.

, creados en 1960 y considerados como una de las principales herramientas del régimen para movilización y vigilancia. Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) : Se trata de un organismo encargado de las relaciones con grupos de solidaridad internacional.

: Se trata de un organismo encargado de las relaciones con grupos de solidaridad internacional. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) .

. Empresa Minera La Victoria S.A.

S.A. Agencia de viajes Amistur Cuba S.A.

¿Cuáles son las sanciones contra integrantes y empresas del régimen cubano?

Con estas medidas, se contempla la congelación de cualquier activo que estas personas o entidades puedan tener bajo jurisdicción estadunidense, y además se prohíbe a empresas y ciudadanos de la Unión Americana a realizar transacciones con ellas.

Estas medidas llegan poco después que el Departamento de Justicia estadunidense anunciara una acusación formal, en Miami, contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, donde murieron tres ciudadanos estadounidenses pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate.

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