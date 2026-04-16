El presidentde de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Irán acordó entregar sus reservas de uranio.

“Han aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca, en alusión al uranio enriquecido que, según el país norteamericano, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, añadió.

El explicó que EUA debe asegurarse “de que no haya armas nucleares y si lo logramos, será un factor determinante. Y ellos están dispuestos a hacer hoy cosas que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses”.

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La Repúbica Islámica defiende que su programa atómico tiene fines civiles y el miércoles la cancillería reiteró que nadie puede “arrebatar” a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, pero matizó que el nivel de enriquecimiento de uranio es “negociable”.

Israel también aumentó las presiones y el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que, si Irán rechaza una propuesta de Washington de renunciar al “armamento nuclear”, su país lanzará ataques “aún más dolorosos”.

“Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo”, afirmó el ministro durante una ceremonia.

“Si el régimen iraní elige la segunda opción”, descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten “aún más dolorosos” que los que ya ha atacado, añadió.

De momento, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso desde el lunes un bloqueo a buques desde o hacia a puertos iraníes.

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.

Con la mediación de Pakistán, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua que entró en vigor el 8 de abril y expira la próxima semana.

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