Vladímir Putin, presidente de Rusia, reconoció este jueves haber mantenido contactos con su homólogo Donald Trump para abordar la situación de Cuba, país que enfrenta una crisis económica agravada por las sanciones de Estados Unidos desde principios de año.

Para responder a su pregunta directa... Me ha preguntado si habíamos estado en contacto con la administración estadounidense en relación con la cuestión cubana. Sí, los tuvimos — señaló durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales.

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Ante la insistencia, el mandatario dijo que “no deseaba hacer más comentarios” al respecto y recordó que las autoridades rusas enviaron a finales de marzo un petrolero con 100 mil toneladas de crudo ruso para romper con el bloqueo al país caribeño.

Cuba es un país amigo. Nuestras relaciones se han desarrollado tradicionalmente a lo largo de décadas, y la administración estadounidense es consciente de ello. Nuestros contactos con Cuba continúan — agregó.

Ayer, en el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, a quien ofreció el apoyo de Moscú ante la presión del país norteamericano.

Además de afirmar que Raúl Castro es un ejemplo de “desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana”, resaltó que para “millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable”.

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