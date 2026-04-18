Oriente Medio vivió este sábado una nueva jornada de tensión que aleja las posibilidades de un acuerdo inmediato. Irán retomó el cierre de Ormuz mientras Donald Trump advirtió de que no se dejará “chantajear” y abrió la puerta a reanudar los ataques si no hay avances antes del próximo miércoles, cuando vence el alto el fuego.

La situación en la principal arteria petrolera del mundo sigue siendo el mayor punto de fricción. Irán, que había anunciado el viernes la apertura del estrecho, ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre Ormuz tras denunciar que Estados Unidos persiste en obstaculizar su tránsito marítimo.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya aclaró que, mientras el bloqueo estadounidense continúe, no se permitirá la apertura del paso ni siquiera de forma condicionada para buques comerciales.

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Londres denunció hoy que patrulleras de la Guardia Republicana de Irán abrieron fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, a unos 37 kilómetros de Omán, sin provocar heridos.

Las autoridades británicas investigan el incidente, que tuvo lugar después de que la República Islámica retomara el “control” de la navegación en la zona.

El país mantiene bloqueado el estrecho desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Irán, sin concesiones

No obstante, Irán confirmó que evalúa nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de Pakistán, aunque advirtió que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones.

La República Islámica de Irán “está evaluando (las propuestas de EUA) y no ha dado aún una respuesta”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado.

La máxima entidad de seguridad iraní aseguró que la República Islámica “no hará la más mínima concesión ni retrocederá o mostrará indulgencia en las negociaciones”.

Insistió también en que las negociaciones dependerán de que Washington abandone sus “demandas excesivas”, por las que, según el Consejo, las conversaciones del sábado pasado en Islamabad terminaron sin acuerdo por diferencias sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz.

Trump: “No pueden chantajearnos”

Desde la Casa Blanca, Trump se refirió hoy al conflicto: “Los líderes iraníes querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años -Irán bloqueó el estrecho el 28 de febrero pasado-, pero no pueden chantajearnos”, afirmó.

El republicano indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego que terminará el próximo miércoles si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse.

Admitió, sin embargo, que “estamos manteniendo conversaciones muy positivas con Irán. Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listillos, tal como han venido haciendo durante 47 años (…) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme".

Violación de la tregua en el Líbano

Mientras, en el sur del Líbano la situación se agravó con dos incidentes críticos: un ataque a una patrulla de Naciones Unidas y nuevos bombardeos israelíes.

Un “actor no estatal” tiroteó una patrulla de desminado de la ONU en Ghanduriyah, causando la muerte de un casco azul francés y heridas graves a otros tres. El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló a Hezbolá como responsable y exigió detenciones inmediatas, aunque el grupo chií negó “cualquier relación” con el ataque.

El Ejército de Israel, entretanto, admitió haber bombardeado el sur libanés este sábado alegando “defensa propia” contra Hezbolá. Una acción que contradice las afirmaciones de la Casa Blanca, que el viernes anunció que había prohibido a Israel una ofensiva aérea en la zona bajo los términos del alto el fuego.

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